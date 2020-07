Coronavirus, Usa sempre male: in California nuove restrizioni (Di martedì 14 luglio 2020) Negli Usa continua a circolare il Coronavirus: non si ferma il numero dei contagiati. In California nuovo restrizioni. Sarà già da un bel po’ di tempo che scriviamo “nessuna buona notizia”. Ma è la dura, amara e sana verità. Negli Usa, sul fronte Coronavirus (che poi è l’unico a tener banco giorno per giorno), la situazione continua ad essere allarmante se non, ormai, catastrofica. È un virus impazzito, fuori controllo, che colpisce come un raffica di vento. Nelle ultime 24 ore, calcolando sempre il fuso orario che divide il nostro Paese dall’America, sono stati registrati quasi 60 mila nuovi casi: 59.222, secondo i dati forniti dall’ottimo lavoro quotidiano della Johns Hopkins University. Ora i casi complessivi di contagiati ... Leggi su bloglive

petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - fanpage : “Penso di aver fatto un errore, ho pensato che si trattasse di una bufala, ma non lo è” sono le ultime drammatiche… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Oms, 'Troppi paesi nella direzione sbagliata. Virus nemico numero uno, ma azioni alcuni governi non… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Oms, 'Troppi paesi nella direzione sbagliata. Virus nemico numero uno, ma azioni alcuni governi non… - puresoulfree : '... RISULTARE POSITIVI AL TEST COVID19 SIGNIFICA CHE HAI SVILUPPATO GLI ANTICORPI DA UN'INFEZIONE CON UN VIRUS DEL… -