Coronavirus, ultime notizie – In Italia diminuiscono le terapie intensive (-5). In Lombardia lieve calo nei nuovi contagi. Brasile, quasi 2 milioni di contagi (Di martedì 14 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Oltre 13 milioni di casi. La conferma è arrivata nelle ultime ore. Secondo i dati della Johns Hopkins University, in tutto il mondo sono 13.103.290 le persone che sono state infettate dal Covid-19. A guidare la lista dei Paesi più colpiti rimangono gli Stati Uniti, dove si contano 3.363.056 contagi e 135.605 vittime. Appena dopo c’è il Brasile con 1.884.967 casi e 72.833, terza l’India con 906.752 casi e 23.727 vittime. USA Ora gli studenti stranieri potranno seguire i corsi negli atenei statunitensi EPA/SHAWN ... Leggi su open.online

