Coronavirus, trolley in aereo e mascherina solo al chiuso: le nuove misure del governo fino al 31 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) In volo trolley in cabina e obbligo di mascherina. Sui treni cade l’obbligo del metro di distanza per le poltrone in fila verticale Leggi su corriere

Corriere : Trolley in aereo e mascherina solo al chiuso: le nuove misure del governo fino al 31 lu... - repubblica : Coronavirus, 'Sì' al trolley in cabina in aereo [aggiornamento delle 10:00] - Agenzia_Dire : Chi viaggia in aereo potrà portare il trolley in cabina. Lo assicura la sottosegretaria alla Salute @szampa56.… - Ettore572 : RT @Affaritaliani: Coronavirus, nuovo Dpcm: sì al trolley in cabina, meno distanze sui treni - TuttoQuaNews : RT @varesenews: I trolley tornano a viaggiare in cabina: cade il divieto con il nuovo decreto -