Coronavirus, Speranza: 'Nuovo Dpcm per prorogare misure al 31 luglio' (Di martedì 14 luglio 2020) 'Il governo intende adottare un Nuovo Dpcm che proroghi le attuali misure per il contenimento del Coronavirus fino al 31 luglio'. Lo ha detto Roberto Speranza nel corso delle comunicazioni nell'aula ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Senato, le comunicazioni del ministro Speranza sulle norme per evitare la diffusione del coronavirus: la diretta tv - Open_gol : Coronavirus, il ministro Speranza: «La partita non è ancora vinta, lo dimostrano i nuovi focolai. Proroghiamo le mi… - RaiNews : #Coronavirus: a #Roma altri 12 casi collegati al #Bangladesh. D'Amato: 'Tamponi a Fiumicino per volo Dacca'. Il mi… - zazoomblog : Coronavirus Speranza: proroga restrizioni fino al 31 luglio: le nuove regole - #Coronavirus #Speranza: #proroga - EmMicucci : #Coronavirus #Speranza: 'Nuovo #Dpcm proroga misure anti #covid fino al 31 luglio'. 'Nessuna decisione su proroga #statodiemergenza' -