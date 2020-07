Coronavirus, “si può trasmettere al feto in gravidanza, contagio attraverso la placenta”. Lo studio su un nuovo caso a Parigi (Di martedì 14 luglio 2020) Il Coronavirus potrebbe essere trasmesso dalla madre al feto in gravidanza: dopo i tre casi segnalati nelle ultime settimane tra Italia e Stati Uniti, una nuova conferma della trasmissione in utero del virus Sars-Cov-2 arriva da uno studio sulla rivista Nature Communications. La principale via di trasmissione è il droplet generato parlando o tossendo, ma altre vie non sono state completamente escluse: per esempio quella attraverso la placenta, su cui si è a lungo indagato. Lo studio guidato da Daniele De Luca esamina un bambino nato positivo a Parigi, nell’ospedale universitario Saclay. La madre, una donna di 20 anni, è stata ricoverata in ospedale con febbre e tosse forte ed è risultata un caso Covid-19, così ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - repubblica : Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” - Linkiesta : «Sul coronavirus, sulle nostre paure, su tutto ciò che ci terrorizza. Sulla morte si deve scherzare perché è un eso… - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – Si va verso la proroga delle misure di contenimento - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, “si può trasmettere al feto in gravidanza, contagio attraverso la placenta”. Lo studio su un nuovo caso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “si Cosa sta succedendo in Serbia dopo la vittoria di Vucic alle elezioni Policymakermag