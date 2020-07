Coronavirus, secondo Zangrillo: “L’emergenza Covid è finita da due mesi” (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, Zangrillo insiste: “L’emergenza Covid è finita da due mesi” “È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid, l’emergenza Coronavirus è finita da due mesi”: ne è convinto Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, nelle ultime settimane salito spesso alla ribalta della cronaca per aver sottolineato più volte che il virus da un punto di vista clinico non esisteva più. Il medico ribadisce il concetto in un’intervista a Il Tempo, in cui ribadisce che negli ospedali la situazione si è “normalizzata”, sottolineando i pericoli degli eccessi: “Evitiamo di portare al panico e alla morte sociale”. Allo stato ... Leggi su tpi

