Coronavirus, residenze agricole all’aperto per gli anziani (Di martedì 14 luglio 2020) “Contro il Covid possono essere utili residenze agricole all’aria aperta per gli anziani”. È la proposta del presidente della Fondazione UniVerde Alfonso, Pecoraro Scanio. Il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova apprezza: “Valuteremo con attenzione”. Per Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, “l’agricoltura sociale è utile al Paese”. sat/mrv/red L'articolo Coronavirus, residenze agricole all’aperto per gli anziani proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

CorriereCitta : Coronavirus, residenze agricole all’aperto per gli anziani - Italpress : Coronavirus, residenze agricole all’aperto per gli anziani - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: La salute ha 27.359 decessi registrati nelle residenze, ma ammette che i dati sono inaffidabili - giovanniproto67 : La salute ha 27.359 decessi registrati nelle residenze, ma ammette che i dati sono inaffidabili -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus residenze Coronavirus, residenze agricole all'aperto per gli anziani Agenzia di stampa Italpress Italpress Coronavirus, residenze agricole all’aperto per gli anziani

"Contro il Covid possono essere utili residenze agricole all'aria aperta per gli anziani". È la proposta del presidente della Fondazione UniVerde Alfonso, Pecoraro Scanio. Il ministro per le Politiche ...

Coronavirus: proroga restrizioni fino al 31 luglio in arrivo: le nuove regole

L’emergenza Coronavirus non è ancora finita, ed è arrivo il nuovo Decreto di proroga di obblighi e restrizioni per tutto luglio. Il ministro Roberto Speranza presenterà alle ore 20 di oggi 14 luglio a ...

"Contro il Covid possono essere utili residenze agricole all'aria aperta per gli anziani". È la proposta del presidente della Fondazione UniVerde Alfonso, Pecoraro Scanio. Il ministro per le Politiche ...L’emergenza Coronavirus non è ancora finita, ed è arrivo il nuovo Decreto di proroga di obblighi e restrizioni per tutto luglio. Il ministro Roberto Speranza presenterà alle ore 20 di oggi 14 luglio a ...