Coronavirus: proroga restrizioni fino al 31 luglio in arrivo: le nuove regole (Di martedì 14 luglio 2020) L’emergenza Coronavirus non è ancora finita, ed è arrivo il nuovo Decreto di proroga di obblighi e restrizioni per tutto luglio. Il ministro Roberto Speranza presenterà alle ore 20 di oggi 14 luglio alla Camera il nuovo Dpcm, con tutte le misure destinate a limitare ancora la vita dei cittadini e delle cittadine, almeno fino al 31 luglio 2020. La bozza del nuovo provvedimento è molto netta nel contenuto e si propone di prorogare le restrizioni imposte con il Decreto 11 giugno. Altra cosa invece è lo stato d’emergenza, che verrà probabilmente prorogato fino al 31 ottobre 2020 con altro provvedimento. Fonti del ministero della ... Leggi su leggioggi

