Coronavirus | proroga decreti | l’annuncio del ministro Speranza

Secondo il ministro della Salute Speranza il Coronavirus non è ancora stato sconfitto, per questo il governo proroga i decreti. Il ministro della Salute Roberto Speranza è comparso oggi in aula al Senato per illustrare il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con quest'ultimo decreto il governo guidato da Giuseppe Conte proroga tutti i decreti già in vigore fino alla nuova scadenza del 31 luglio. Rimane quindi l'obbligo di utilizzare le mascherine in tutti i luoghi chiusi, l'obbligo di distanziamento sociale e le limitazioni agli eventi. Secondo il ministro infatti "la partita per sconfiggere il virus è tutt'altro che conclusa".

