Coronavirus, possibile la trasmissione da madre a figlio durante la gravidanza (Di martedì 14 luglio 2020) Il virus trovato nella placenta e nel sangue del cordone ombelicale di quattro neonati. La trasmissione intrauterina è comunque un evento raro. I piccoli stanno bene Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus possibile Coronavirus, la trasmissione da madre a figlio in gravidanza possibile Corriere della Sera CORONAVIRUS: SCUOLA, CAMBIA ancora TUTTO. Ecco Cosa ha Deciso il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per SETTEMBRE

In epoca di pandemia di coronavirus sono possibili dei cambiamenti anche importanti nel giro di pochi giorni: ne è l'esempio la scuola, per la quale sono state introdotte delle novità dal Comitato Tec ...

Emicrania, così lockdown ha messo a dura prova 6 mln di italiani

Evitare l’incremento degli attacchi di emicrania, però, è possibile. Occorre, per prima cosa ... questo senso di abbandono che la concentrazione dell’informazione sul coronavirus ha generato tra le ...

