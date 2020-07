Coronavirus, per Salvini l’emergenza è finita. E al Senato dice: “Basta con il distanziamento sociale” (Di martedì 14 luglio 2020) “Il Covid è stata un’emergenza ospedaliera che ora è finita. Lo dicono i numeri. Smettetela di terrorizzare l’Italia e gli italiani e di dipingere l’Italia come un lazzaretto. Rischiate di fare più danni per fame di quanto non ne abbia fatto il virus negli ospedali. Per rispetto dei 35mila morti, non potete tenere un Paese sotto ricatto. Il solo annuncio della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre sta provocando un danno di decine di milioni”. Lo ha detto Matteo Salvini durante il suo intervento in Senato dopo le comunicazioni del ministro della Salute Speranza. Secondo il leader della Lega, che già nei mesi scorsi aveva cambiato più volte versione sulla necessità delle misure anti Covid, ora il distanziamento sociale non ... Leggi su ilfattoquotidiano

