Coronavirus, Oms: «Non terneremo alla vecchia normalità, ma possiamo controllare la malattia e andare avanti con le nostre vite» – Il video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (14 luglio) «Non ci sarà ritorno alla “vecchia normalità” per il prossimo futuro. Ma esiste una tabella di marcia per una situazione in cui possiamo controllare il Coronavirus e andare avanti con le nostre vite». Per riuscire nella mission – secondo il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità – sono tre i punti di forza da conseguire: ridurre la mortalità e sopprimere la trasmissione; una comunità coinvolta nell’adozione di misure comportamentali individuali volte all’interesse reciproco e una forte leadership dei governi insieme al coordinamento di strategie globali, attraverso una ... Leggi su open.online

