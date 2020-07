Coronavirus, oltre 13 milioni di casi nel mondo, metà dei nuovi in Usa e Brasile (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – Salgono a oltre 13 milioni i casi confermati di Covid-19 nel mondo. Nella sola giornata di ieri oltre 28.000 contagi sono stati registrati in India, che con circa 906.000 malati è ora il terzo Paese per numero di persone infette. Leggi su dire

