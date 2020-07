Coronavirus, nuovo decreto per l’emergenza: le misure fino al 31 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Nella giornata di oggi il Ministro della Salute Speranza ha riferito in Aula l’intenzione del Governo di estendere la durata di alcune misure di sicurezza contro il Coronavirus almeno fino a fine mese. I numeri della pandemia in Italia sono stabilmente in calo da ormai più di un mese, ma per sconfiggere del tutto la possibilità di contagio sarà necessario tenere ancora certi comportamenti fondamentali. L’annuncio di Speranza sul nuovo dpcm Sembrano già lontani i tempi delle dirette serali del Premier Giuseppe Conte in cui venivano annunciate nuove dolorose misure per contenere una situazione che è spesso stata al limite del catastrofico. Quarantena, distanziamento, chiusura degli esercizi commerciali: 2 mesi e oltre di sacrifici di milioni di ... Leggi su thesocialpost

