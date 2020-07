Coronavirus, nuovo caso di trasmissione in utero a Parigi (Di martedì 14 luglio 2020) Questo è il quarto caso accertato di trasmissione del Coronavirus al feto nell’utero materno. Il Coronavirus continua a far parlare di sé e delle modalità con cui si trasmette. Nelle ultime settimane c’erano già stati tre casi di trasmissione del virus dalla madre al bambino tra Italia e Stati Uniti. Negli scorsi giorni a Parigi è stato registrato un quarto caso di trasmissione dalla madre al figlio nell’utero. Uno studio pubblicato su Nature Communications ha già chiarito che il virus si può trasmettere in fase perinatale. Non è però chiaro come questo avvenga: un’ipotesi che si sta affermando vede la placenta “colpevole” ... Leggi su bloglive

