Coronavirus nel mondo, superati i 13 milioni di casi. Bolsonaro: “Sono stufo della quarantena” (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Anche secondo i dati di Johns Hopkins University sono state infettate oltre 13 milioni di persone nel mondo (13.006.764) mentre i morti sono 570.776. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 14 luglio 2020, aggiornate in tempo reale: Ore 06.30 – Bolsonaro: “Sono stufo della quarantena”. Oggi nuovo test – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stanco della quarantena per il Coronavirus e annuncia che farà oggi un nuovo test. Il risultato è ... Leggi su tpi

petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus accelera nel mondo. La #Catalogna ordina il lockdown in 8 comuni, vietati gli spostamenti a 500mila… - Tg3web : Nuovo record di casi di coronavirus nel mondo, con il Messico che supera l'Italia per numero di vittime. Gli Stati… - gabrielemazzar1 : RT @PatriziaRametta: Sarebbero più di 6.800 le mutazioni comparse nel genoma del #coronavirus durante la sua corsa nel mondo: non una che n… - Ag_RiverFlash : CORONAVIRUS: ECCO I DATI DEL 13 LUGLIO A ROMA E NEL LAZIO -