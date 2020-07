Coronavirus nel Lazio, 24 nuovi casi, 22 vengono dall’estero: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di martedì 14 luglio 2020) «Nelle ultime 24 ore registriamo un dato di 24 casi. Dei nuovi casi il 92% sono quelli di importazione (22 casi). Di questi 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro dalle Filippine e uno dal Brasile. Prosegue l’attività di contact tracing al drive-in del Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione. La situazione della Comunità bengalese al momento è sotto controllo e non c’è alcuno motivo di allarme. L’attività si completerà questa settimana con la ricostruzione dei contatti stretti e dei tracciamenti dei viaggiatori di ritorno rimasti nel Lazio dei quattro voli speciali da Dacca, la gran parte dei quali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

