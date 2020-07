Coronavirus nel Lazio, 18 nuovi casi, 14 vengono dal Bangladesh. D’Amato: ‘Stiamo ricostruendo i contatti, sforzo titanico’ (Di martedì 14 luglio 2020) Sono 18 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, il 78%, e quindi 14 casi hanno un link con i voli di ritorno dal Bangladesh. Nell‘Asl Roma 1 sono stati registrati 2 nuovi contagi: uno di questi riguarda un paziente di geriatria all’Umberto I. Nell’Asl Roma 2 sono 14 i nuovi casi: tutte persone di nazionalità del Bangladesh testate al drive-in. 2 casi sono stati registrati dall’Asl Roma 4: si tratta di una donna con link familiare al bambino ricoverato al centro covid Palidoro del Bambino Gesù e di una donna in accesso al pronto soccorso di Civitavecchia. Nelle province non si registrano nuovi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

