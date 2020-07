Coronavirus mondo, oltre 13 milioni di casi. Brasile, Bolsonaro: "Stanco della quarantena" (Di martedì 14 luglio 2020) Il Coronavirus si ferma soprattutto con un lockdown rigoroso, e in quasi tutti i Paesi nel mondo, che hanno riaperto troppo presto, ora ci si trova a dover fare un passo indietro. Ieri l'Oms affermava ... Leggi su quotidiano

Corriere : ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo i… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la California chiude tutte le attività non essenziali #coronavirus - petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - MariaCr44809519 : RT @laprovinciacr: #Coronavirus: sintomi possono persistere, specie stanchezza - RizziRes : RT @PatriziaRametta: La virologa Li-Meng Yan denuncia il cover-up di Pechino: il regime ha taciuto e mentito sul coronavirus. Il sistema ci… -