Coronavirus mondo, gli Usa 'richiudono' tutto. Miami nuovo epicentro della pandemia (Di martedì 14 luglio 2020) Il Coronavirus si ferma soprattutto con un lockdown rigoroso, e in quasi tutti i Paesi nel mondo, che hanno riaperto troppo presto, ora ci si trova a dover fare un passo indietro. Ieri l'Oms affermava ... Leggi su quotidiano

Corriere : ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo i… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la California chiude tutte le attività non essenziali #coronavirus - Fontana3Lorenzo : L'emergenza coronavirus ha messo in luce in maniera drammatica tutte le fragilità del sistema globalista e del mond… - Matteo67 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in California clinica veterinaria mobile per gli animali dei senzatetto. FOTO - giuliafederico8 : RT @Agenzia_Ansa: #India:18 mila casi, #lockdown nello stato del #Bihar.Positivi in aumento, dopo rientro di migliaia di persone da aree in… -