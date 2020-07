Coronavirus, misure prorogate al 31 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) – “Il Governo intende emanare un nuovo decreto che proroga fino al 31 luglio le misure”, in scadenza, per il contenimento di Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella comunicazione in Aula al Senato, illustrando il contenuto del nuovo Dpcm. Le principali misure prorogate al 31 luglio, elencate da Speranza, sono obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro; divieto di assembramenti; sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena; divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra Eu e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.“Questa ultima misura che ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : ?? Coronavirus in Italia, tra le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio c'è l'obbligo di mascherina nei l… - fattoquotidiano : Coronavirus, bambina positiva: chiuso un centro estivo nel Vicentino. “La scuola ha rispettato tutte le misure anti… - sole24ore : Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga… - TV7Benevento : Coronavirus, misure prorogate al 31 luglio... - hurree16 : RT @ilriformista: #Coronavirus, misure restrittive prorogate al 31 luglio. @robersperanza al Senato: “Virus circola ancora” -