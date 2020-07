Coronavirus, misure d’emergenza prorogate fino al 31 Luglio: contagi ai minimi, ma resta il rischio estero (Di martedì 14 luglio 2020) “In Italia non siamo ancora in un porto sicuro” rispetto al Coronavirus, avverte Roberto Speranza alla Camera, confermando la proroga fino al 31 Luglio delle misure, come obbligo di mascherina ma anche quarantena per chi proviene dai paesi extraeuropei, nel nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm). Mentre i contagi scendono in Italia, il rischio ora giunge dall’estero, spiega il ministro della Salute. Sulla proroga dello stato di emergenza sanitaria non si è ancora deciso, precisa Speranza, che è tra i favorevoli. I dati odierni mostrano il minimo di nuovi contagi da inizio epidemia e buone notizie dalla Lombardia, ma anche focolai preoccupanti in aziende del Nord. “Non esiste il ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus misure Coronavirus, ultime notizie: bollettino del 14 luglio, 114 nuovi casi e 17 decessi Fanpage.it Coronavirus, Speranza: "Nuovo Dpcm per prorogare misure al 31 luglio"

"Il governo intende adottare un nuovo Dpcm che proroghi le attuali misure per il contenimento del coronavirus fino al 31 luglio". Lo ha detto Roberto Speranza nel corso delle comunicazioni nell'aula d ...

Coronavirus: test sierologici in laboratori privati Sardegna

"I test sierologici, con prelievo da sangue venoso o capillare, il così detto 'pungi dito, potranno essere eseguiti nei laboratori privati dell'Isola autorizzati e accreditati sulla base della normati ...

