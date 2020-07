Coronavirus, meno contagi ma più morti. La Sicilia fa registrare 15 nuovi casi (Di martedì 14 luglio 2020) Continuano a scendere i casi nuovi di contagio da Coronavirus: oggi sono 114 (169 ieri) per un totale di 243.344 positivi. In aumento i decessi: sono 17, rispetto ai 13 di ieri, per un totale di 34.984 morti. Sono 335 i guariti (ieri 178) che raggiungono un totale di 195.441. In calo gli attuali positivi: sono 12.919, -238 rispetto a ieri. Stando ai dati del Dipartimento della Protezione civile, i 17 casi di decesso sono così ripartiti: 3 in Lombardia, Piemonte e Toscana, 2 Emilia Romagna, Veneto e Liguria, 1 in Abruzzo e nel Lazio. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 41.867 tamponi, in aumento rispetto ai 23.933 di ieri, per un totale di 6.004.611 dall'inizio della pandemia.La Sicilia fa registrare 15 nuovi ... Leggi su ilfogliettone

