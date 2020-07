Coronavirus – Malattia quasi debellata, oggi il dato più basso dal 26 febbraio: il bollettino aggiornato (Di martedì 14 luglio 2020) Sono 114 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, a cui vanno aggiunti 17 decessi e 335 persone guarite che hanno debellato la Malattia. I tamponi effettuati sono stati 41.867, dunque è risultato positivo solo lo 0,27% dei test processati, la percentuale più bassa dall’inizio della pandemia. Il dato dei nuovi casi di oggi rappresenta il picco più basso dal 26 febbraio, molto inferiore rispetto a quello di ieri (+169) e di due giorni fa (+234). Tra i nuovi casi di oggi ce ne sono 15 in Sicilia a causa degli sbarchi di immigrati pakistani positivi. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 243.344 casi totali 34.984 morti 195.441 guariti Il numero ... Leggi su sportfair

