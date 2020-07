Coronavirus, Lombardia: un passo alla volta, da domani s’inizia a cambiare (Di martedì 14 luglio 2020) La Lombardia, dopo mesi di apnea da Coronavirus, torna leggermente a respirare: ecco cosa cambia da domani, 15 luglio 2020. Ci siamo. Manca solo un giorno e la Lombardia inizia ad intraprendere il percorso più faticoso: quello del rientro a una pseudo-normalità dopo la catastrofe regionale (e, non scordiamocelo mai, mondiale) portata dal Coronavirus. I “cambiamenti” stanno per essere firmati dal governatore della regione in causa, Attilio Fontana. Quest’ultimo, dopo aver ascoltato accuratamente il comitato tecnico-scientifico, si è deciso a mettere la firma sulla nuova ordinanza che porterà delle nuove regole da rispettare, soprattutto all’aperto, ove le persone torneranno a circolare. I due principali fattori sono sempre gli stessi: la mascherina e il ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 9, di cui 8 in Lombardia, contro le 7 d… - fanpage : In Lombardia 77 nuovi casi: in aumento le terapie intensive - Mirandola59 : RT @JohnHard3: Coronavirus, via l’obbligo di mascherina all’aperto in Lombardia: “Indossarla solo se non si può garantire il distanziamento… - PaolaDolci : “Nessuno” ha scritto sul muro - e “Tutti” lo leggono Barthes • • • • #città #city #italia #italy #ig… -