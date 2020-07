Coronavirus Lombardia oggi 14 luglio: i dati del bollettino (Di martedì 14 luglio 2020) oggi in Lombardia sono stati registrati 30 casi di Coronavirus, di cui 15 a seguito di test sierologici e 9 ‘debolmente positivi’, e 3 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono 16.760. I tamponi effettuati sono stati 5.636 (totale complessivo: 1.155.050); mentre i guariti/dimessi 86 (70.461 in totale, di cui 68.381 guariti e 2.080 dimessi). Questi i dati giornalieri sull’emergenza Coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 6.482 tamponi, i positivi erano stati 94 e i decessi 9. Coronavirus Lombardia oggi 14 luglio: i dati del bollettino Salgono per il secondo giorno consecutivo i ricoveri di pazienti: oggi sono ... Leggi su nextquotidiano

