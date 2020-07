Coronavirus, l’immunità potrebbe non durare e anche il vaccino potrebbe rivelarsi inutile (Di martedì 14 luglio 2020) Dai risultati di una ricerca svolta in Gran Bretagna è emerso che il livello di anticorpi prodotti in seguito al Coronavirus, diminuisce nel giro di pochi mesi rendendo le persone nuovamente esposte al rischio di contagio. Uno dei tanti quesiti ancora irrisolti riguardo al Covid 19 è la possibilità di sviluppare immunità in modo naturale, … L'articolo Coronavirus, l’immunità potrebbe non durare e anche il vaccino potrebbe rivelarsi inutile proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

