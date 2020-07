Coronavirus, l’immunità dura solo pochi mesi: i risultati di uno studio inglese (Di martedì 14 luglio 2020) Uno studio inglese sull’immunità da Coronavirus ha confermato che questa può durare solo pochi mesi. ROMA – L’immunità da coronavius può durare solo pochi mesi, a dirlo è uno studio inglese. Secondo quanto evidenziato dagli approfondimenti fatti su circa 90 ex contagiati si è visto come gli anticorpi raggiungono il picco dopo tre settimane dalla comparsa dei sintomi per poi gradualmente diminuire. E la ricerca precisa come solo il 17% delle persone che hanno contratto il virus riesce a conservare una alta immunità. Per il resto esiste il rischio di un ritorno del virus con il ... Leggi su newsmondo

