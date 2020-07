Coronavirus, l’epidemiologo spiazza tutti: “Non è nato a Wuhan” (Di martedì 14 luglio 2020) L’epidemiologo Tom Jefferson, dell’Università di Oxford, lancia una nuova ipotesi sul Coronavirus: “Se alcuni studi saranno confermati, avremo la certezza che era già in circolazione da marzo 2019”. Il nuovo Coronavirus non è nato a Wuhan: esisteva già, anche e in forma dormiente, in più parti del mondo prima di manifestarsi in Cina e altrove, … L'articolo Coronavirus, l’epidemiologo spiazza tutti: “Non è nato a Wuhan” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

