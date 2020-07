Coronavirus, le notizie della notte – Nuova ondata di casi negli Usa, la rabbia di Fauci: «Colpa delle riaperture frettolose». In Brasile altri 20 mila contagi (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (13 luglio)USA EPA/Oliver Contreras Il presidente americano Donald TrumpNon si abbassa l’ondata di contagi di Coronavirus negli Stati Uniti, che nell’ultimo giorno hanno registrato altri 59.222 casi secondo la Johns Hopkins University, per un totale di 3,3 milioni. Sale a ritmi importanti anche il numero dei morti, 411 solo lunedì 13 luglio, con il bilancio che si aggrava a 135.582 decessi. Una situazione che sta spaccando il Paese, tra Stati come la Florida che spingono nella fase di riapertura e che vedono il presidente Donald Trump come principale sostenitore di questa linea, mentre altri come la California, il Texas e l’Oregon che devono fronteggiare la Nuova ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - Agenzia_Ansa : Discoteche, voli e congressi: verso la proroga delle chiusure dal 14 al 31 luglio. Resta in vigore l'obbligo di por… - sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - Graziel65255465 : RT @carlopagliani: Ennesima ordinanza del #ducettoemiliano @sbonaccini che mostra sempre più la sua vera natura. Ma voi state tranquilli, a… - Lgiova66 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Oms, 'Troppi paesi nella direzione sbagliata. Virus nemico numero uno, ma azioni alcuni governi non adegua… -