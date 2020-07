Coronavirus, la sottosegretaria Zampa: “Oggi la proroga delle misure fino al 31 luglio, il trolley ora si può portare in aereo” (Di martedì 14 luglio 2020) “Oggi il ministro Speranza annuncerà la proroga delle misure di contenimento del virus, assunte fino adesso, fino al 31 luglio“: lo ha affermato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a Radio anch’io su Rai Radio1. “Sono tutte le misure di contenimento, come l’uso della mascherina e il divieto di assembramento, il distanziamento, le disposizioni date a ristoranti e ai locali chiusi“. Sulla Lombardia, dove è venuto meno l’obbligo della mascherina all’aperto, Zampa ha commentato: “Mi pare giusto, è una cosa di buon senso“. A proposito invece del trolley, che adesso può essere portato di nuovo come bagaglio ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sottosegretaria Coronavirus, la sottosegretaria Zampa: “Oggi la proroga delle misure fino al 31 luglio, il trolley o ... Meteo Web "Ok a trolley in cabina aereo, al chiuso obbligo mascherina"

Per chi viaggia in aereo adesso si possono portare di nuovo i trolley in cabina. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta questa mattina a 'Radio anch'io': "Questo aspetto ...

Covid-19, la pandemia accelera e il Messico supera l’Italia per numero morti

Washington – L’Oms ha lanciato un nuovo allarme: il coronavirus continua a correre. In 24 ore è stato registrato un nuovo record con 230.370 nuovi contag. L’aumento più rilevante dei casi è stato regi ...

Per chi viaggia in aereo adesso si possono portare di nuovo i trolley in cabina. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta questa mattina a 'Radio anch'io': "Questo aspetto ...Washington – L’Oms ha lanciato un nuovo allarme: il coronavirus continua a correre. In 24 ore è stato registrato un nuovo record con 230.370 nuovi contag. L’aumento più rilevante dei casi è stato regi ...