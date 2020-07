Coronavirus: Kosovo, 187 contagi in 24 ore (Di martedì 14 luglio 2020) ANSAmed, - BELGRADO, 14 LUG - Nuovo balzo dei contagi in Kosovo, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 187 casi di Coronavirus, sulla base di 424 test effettuati. Ne hanno dato notizia i ... Leggi su corrieredellosport

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 LUG - Nuovo balzo dei contagi in Kosovo, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 187 casi di coronavirus, sulla base di 424 test effettuati. Ne hanno dato notizia ...

Coronavirus, l'allarme di Zaia: "Sequenziato il ceppo serbo, è molto più aggressivo"

"Io senza dire niente a nessuno ho fatto sequenziare il virus serbo trovato sull'imprenditore vicentino che ha portato qui il virus dopo il viaggio di lavoro, sui suoi colleghi e sulla donna cinese di ...

"Io senza dire niente a nessuno ho fatto sequenziare il virus serbo trovato sull'imprenditore vicentino che ha portato qui il virus dopo il viaggio di lavoro, sui suoi colleghi e sulla donna cinese di ...