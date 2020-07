Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 14 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I dati sono sul sito della Protezione civile. Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 14 luglio Sono 335 i guariti (ieri 178) che raggiungono un totale di 195.441. In calo gli attuali positivi: sono 12.919, -238 rispetto a ieri. Secondo il dettaglio per regioni i nuovi positivi sono 18 nel Lazio e 30 in Lombardia. Ci sono poi tre nuovi positivi in Piemonte, 19 in Veneto, 6 in Liguria, tre in Friuli Venezia Giulia e uno nella provincia autonoma di Bolzano. In Emilia-Romagna i nuovi positivi sono 13, in Toscana 4 e uno solo nelle Marche. Quindici sono i nuovi positivi in ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo i… - matteosalvinimi : Applausi. Dire che l’Italia è egoista significa non conoscere il nostro Paese. Onore alla solidarietà e alla gene… - LegaSalvini : Coronavirus, #Salvini: “Italiani non possono essere tenuti ancora sotto sequestro”. - lapierpierina : RT @Libero_official: 'In #Lombardia zero morti per #coronavirus nell'ultimo mese. Chiamatemi pure irresponsabile': Alberto #Zangrillo sfida… - fisco24_info : Coronavirus, oggi in Italia 114 nuovi casi e 17 vittime: I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I dati… -