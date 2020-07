Coronavirus Italia, il ministro della Salute: “Ancora 3 regole da rispettare” (Di martedì 14 luglio 2020) “Non possiamo abbassare la guardia”. Il ministro della Salute Roberto Speranza parla in Senato del nuovo Dpcm che estende al 31 luglio le misure anti-Covid e ribadisce che la battaglia contro il virus non si è ancora conclusa. In Italia, prosegue, “siamo sulla strada giusta, conosciamo sempre di più il virus. Ma non facciamoci illusioni: … L'articolo Coronavirus Italia, il ministro della Salute: “Ancora 3 regole da rispettare” TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

