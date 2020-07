Coronavirus, Italia: calano i nuovi casi di contagio (Di martedì 14 luglio 2020) calano in maniera consistente i nuovi casi di contagio di Coronavirus registrati in data odierna, 14 luglio. Al momento le persone attualmente positive in Italia al Coronavirus sono 12.919. Sale di poco il numero delle vittime, oggi 17 con un leggero incremento rispetto alla giornata di ieri quando le vittime erano 13. Tutti gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus dal bollettino del Ministero della Salute. Coronavirus: il bollettino del 14 luglio Scendono alcuni dei dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia a distanza di ormai mesi e mesi dallo scoppio dell’epidemia. Sotto i 13mila gli attualmente positivi: 12.082 dei quali in isolamento ... Leggi su thesocialpost

