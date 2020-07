Coronavirus in Toscana: 4 nuovi casi, 3 decessi e 25 guariti (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus: 140 chilometri a piedi per ricordare le vittime 14 July 2020 Coronavirus, quali gli effetti sull'economia e cosa servirebbe? Partecipa al sondaggio 14 July 2020 Coronavirus, in vendita le ... Leggi su firenzetoday

SusannaCeccardi : Dall’erosione al prolungamento delle concessioni, alla ripartenza dopo il #coronavirus: sono tanti i problemi. Abbi… - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #14luglio ?? 4 nuovi casi ?? 2.892 tamponi eseguiti ?? 10 ricoveri (= a ieri) ?? 2 in te… - Agenzia_Ansa : #coronavirus individuato un altro #cluster in #Toscana, è il quarto nella regione. Si tratta di 10 casi a… - bonagjergji1 : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #14luglio ?? 4 nuovi casi ?? 2.892 tamponi eseguiti ?? 10 ricoveri (= a ieri) ?? 2 in terapi… - giovanna30573 : RT @lucarango88: ?? Bilancio ore 16.30 #Covid_19 #Regione #14luglio (ieri) #Veneto +19 (6) #PABolz +1 (7) #Toscana +4 (4) #Marche +1 (0) #U… -