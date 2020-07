Coronavirus in Toscana: 3 morti a Firenze e Massa, oggi 14 luglio. E 4 nuovi contagi (Di martedì 14 luglio 2020) Sono stati registrati 3 morti, oggi 14 luglio in Toscana. E 4 sono i nuovi contagi, capaci di far salire a 10.330 i casi di positività totali da inizio pandemia. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.894 (l'86,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 375.745 Leggi su firenzepost

SusannaCeccardi : Dall’erosione al prolungamento delle concessioni, alla ripartenza dopo il #coronavirus: sono tanti i problemi. Abbi… - Agenzia_Ansa : #coronavirus individuato un altro #cluster in #Toscana, è il quarto nella regione. Si tratta di 10 casi a… - sstoross : RT @giannattasius: Sono 4 i nuovi positivi al #Coronavirus in #Toscana oggi su 2.892 tamponi analizzati. I casi totali da inizio emergenza… - NaattuVarthakal : RT @f_profili: 4 nuovi casi, 25 guariti e 3 decessi #covid19 oggi in #toscana. Qui i dati del #14luglio: ???????? - f_profili : 4 nuovi casi, 25 guariti e 3 decessi #covid19 oggi in #toscana. Qui i dati del #14luglio: ???????? -