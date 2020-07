Coronavirus, in Sicilia 15 nuovi casi e nessun decesso (Di martedì 14 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15 nuovi casi di Coronavirus. Di questi 11 sarebbero i migranti risultati positivi dopo essere sbarcati ieri a Pozzallo. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino del Ministero della Salute. Il numero totale dei contagiati da inizio pandemia sale quindi a 3.115. nessun decesso. Rispetto a ieri si registra un guarito in più, portando il totale a 2.695. Per quanto riguarda il dato degli attualmente positivi sono 137, con un aumento di 14 unità rispetto a ieri. In decremento di 2 invece i ricoverati: oggi sono 4 e nessuno di questi si trova in terapia intensiva. Infine in aumento coloro che si trovano in isolamento: in tutto sono 133 con una crescita rispetto a ieri ... Leggi su ildenaro

Migranti positivi, prime mosse del governo. Continua ad essere rivolta «la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni, come la Sicilia e ...

Dpcm proroga misure: contagi ai minimi, ma rischio estero. Trolley in cabina aereo

14 luglio 2020 "In Italia non siamo ancora in un porto sicuro" rispetto al coronavirus, avverte Roberto Speranza alla Camera, confermando la proroga fino al 31 luglio delle misure - obbligo di mascher ...

