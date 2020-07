Coronavirus, in Lombardia obbligo mascherina all’aperto se manca distanziamento (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – mascherina all’aperto solo se non si può assicurare il distanziamento e obbligo di indossarla nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale, in vigore da domani, 15 luglio, che il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver sentito il parere del comitato tecnico scientifico, si appresta a firmare. Il cambio di passo che allenta le precedenti misure di prevenzione. Scadono, infatti, oggi le disposizioni che imponevano di indossare sempre la mascherina all’aperto sul territorio regionale. In regione l’obbligo di coprire naso e bocca anche all’aperto con mascherine o altri indumenti come sciarpe e foulard era stato rinnovato il 29 giugno fino a domani, 14 luglio, con ... Leggi su quifinanza

