Coronavirus in Italia, ultime notizie. Lombardia, mascherine all’aperto solo senza distanziamento (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 13.157 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.967 morti, per un totale di 243.230 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 14 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Lombardia, obbligo di mascherine all’aperto solo senza distanziamento – Da oggi, in Lombardia, non ... Leggi su tpi

Corriere : ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo i… - matteosalvinimi : Applausi. Dire che l’Italia è egoista significa non conoscere il nostro Paese. Onore alla solidarietà e alla gene… - Corriere : ?? Coronavirus in Italia, tra le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio c'è l'obbligo di mascherina nei l… - AmigoFlaco : #italia #coronavirus #millionairesforhumanity @confundustria Ma i nostri non ci sono? Confindustria cosa dice?… - Fiora4Francesco : RT @CentroAstalli: #migranti che arrivano via mare sono numeri gestitibili con politiche lungimiranti che tutelano dignità e diritti di tut… -