Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 14 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 14 luglio Intervenuto al Senato, il Ministro Roberto Speranza ha fatto il punto sull’andamento dell’epidemia, confermando che l’Italia è sulla strada giusta ma che è necessario continuare ad agire con prudenza. Come confermato anche dai dati giornalieri, il Covid circola con una certa insistenza sul territorio nazionale. Insomma, la tempesta è alle ... Leggi su newsmondo

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i ...

Coronavirus, Speranza: con scelte fatte salvate migliaia di vite

Roma, 14 lug. (askanews) - "Con le scelte fatte abbiamo salvato migliaia di vite umane in Italia, evitando che l'onda alta tracimasse anche nel mezzogiorno", lo ha rivendicato nuovamente il ministro d ...

