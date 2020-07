Coronavirus, in Italia calano i nuovi casi, 114, ma aumentano i morti, 17, (Di martedì 14 luglio 2020) La ha diramato il bollettino legato ai casi di in Italia. Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in ... Leggi su leggo

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono, dunque, ...

Covid-19, c’è un nuovo caso a Cagliari: il coronavirus circola ancora nell’Isola

Un paziente positivo al Covid-19 è ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. Una ventina di giorni fa Paolo Truzzu, sindaco del capoluogo, aveva annunciato che erano passati 56 giorni senza nuovi ...

Un paziente positivo al Covid-19 è ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. Una ventina di giorni fa Paolo Truzzu, sindaco del capoluogo, aveva annunciato che erano passati 56 giorni senza nuovi ...