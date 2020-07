????Coronavirus, ??in Italia calano i nuovi casi (114) ma ?aumenta il numero dei morti (17) (Di martedì 14 luglio 2020) La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di Coronavirus in Italia. Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo... Leggi su ilmessaggero

SusannaCeccardi : ?? Luglio 2020: con la gestione Conte-Lamorgese è già raddoppiato il numero di #migranti sbarcati sulle nostre coste… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.157 • Deceduti: 34.967 (+13, +0,04%) • Dimessi… - matteosalvinimi : Tra gli immigrati sbarcati ieri a Pozzallo in 11 sono risultati POSITIVI al Coronavirus. Al governo dico: SVEGLIA,… - bellogatto1 : RT @sono_farmaci: 'I focolai famigliari: se non ci saranno condizioni logistiche adeguate all’isolamento, i positivi saranno trasferiti in… - Flavr7 : RT @napam_51: Coronavirus, Alberto Zangrillo contro il Cts: 'Zero morti in Lombardia nell'ultimo mese. Se volete chiamatemi irresponsabile'… -

Anche nelle ultime 24 ore, è stato riscontrato 1 nuovo caso di positività al Covid-19, in Sardegna, nella Città Metropolitana di Cagliari. Salgono così a 1.374 i casi di positività dall’inizio ...

I Cara Calma ci consigliano 5 brani per la fine dell’emergenza Covid-19

Ce la siamo vista brutta, con quei tre mesi di quarantena e quei momenti critici in cui ci sembrava che non avremmo più visto un concerto o mai più fatto un bagno al mare. Ora, che rimangono comunque ...

