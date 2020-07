Coronavirus, in Campania nessun nuovo caso e nessun decesso (Di martedì 14 luglio 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – nessun caso positivo al Covid 19 in Campania. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione, sottolineando che i tamponi effettuati sono stati oggi 1.098. Il totale dei positivi è di 4.779, mentre il totale dei tamponi eseguiti è di 304.517. nessun decesso è stato registrato ed una persona è guarita, portando a 4.095 il totale dei guariti.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, in Campania nessun nuovo caso e nessun decesso proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

