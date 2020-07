Coronavirus, in calo i contagi in Italia: oggi 114 nuovi casi. In terapia intensiva 60 persone (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – In calo anche oggi i contagi in Italia, dove oggi sono stati rilevati 114 nuovi positivi. Ieri ne erano stati rilevati 169. Le vittime, stando a quanto comunicato dal ministero della Salute, sono invece 17. Ieri erano state 13. In totale i morti in Italia, dopo aver contratto il Coronavirus, sono 34.984. In otto regioni Italiane non sono stati registrati nuovi casi: Basilicata, Valle d’Aosta, Molise, Calabria, Umbria, Abruzzo, Campania e Puglia. In dodici nessun morto. Le vittime di oggi sono state: 3 in Lombardia, Toscana e Piemonte; 2 in Emilia Romagna, Veneto e Liguria; 1 in Abruzzo e nel Lazio. Prosegue poi il calo dei pazienti ricoverati ... Leggi su ilprimatonazionale

