Coronavirus, in calo i contagi. 114 nuovi casi, 17 morti. Nessun decesso in 12 regioni (Di martedì 14 luglio 2020) Buone notizie dal bollettino odierno della Protezione civile sulla diffusione del Coronavirus. I dati della registrano un progressivo calo di contagi e un aumento dei guariti. Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia. In calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. Coronavirus, ancora in calo i contagi I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore ore. Tornano a scendere i pazienti Covid in terapia intensiva, da 65 a 60 in 24 ore. Anche la ... Leggi su secoloditalia

