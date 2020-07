Coronavirus, in Andalusia obbligo di mascherina anche all'aperto (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA - Il governo dell' Andalusia ha approvato oggi l'uso obbligatorio delle mascherine in tutti gli spazi pubblici sia all'aperto, sia al chiuso, incluse le spiagge e le piscine. Secondo quanto ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Andalusia Coronavirus: Andalusia, obbligo mascherina anche in spiaggia swissinfo.ch Andalusia, obbligo mascherina in spiaggia

Il presidente francese Emmanuel Macron e' arrivato a Place de la Concorde su un'auto militare per celebrare la festa nazionale del 14 luglio. Quest'anno, la sfilata sugli Champs-e'lyse'es si e' tenuta ...

MotoGp, in attesa del semaforo verde si accende il mercato piloti

Il Mondiale MotoGp 2020 deve ancora iniziare, ma le tessere del mosaico del 2021 sono già praticamente tutte al loro posto. Nella settimana che preannuncia - finalmente - il ritorno alle ostilità in p ...

Il presidente francese Emmanuel Macron e' arrivato a Place de la Concorde su un'auto militare per celebrare la festa nazionale del 14 luglio. Quest'anno, la sfilata sugli Champs-e'lyse'es si e' tenuta ...Il Mondiale MotoGp 2020 deve ancora iniziare, ma le tessere del mosaico del 2021 sono già praticamente tutte al loro posto. Nella settimana che preannuncia - finalmente - il ritorno alle ostilità in p ...