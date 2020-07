Coronavirus, il virologo Pregliasco: “No alla paura sì all’attenzione, bene il ministro Speranza” (Di martedì 14 luglio 2020) “Una ripresa all’insegna del buon senso, senza paura ma con attenzione”. In questa fase della crisi Covid-19, “no paura sì attenzione” è la parola d’ordine da conoscere e mettere in pratica secondo il virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che commenta all’Adnkronos Salute da un lato l’andamento dei dati dell’epidemia di Coronavirus Sars-CoV-2 in Italia, dall’altro le comunicazioni al Parlamento del ministro della Salute Roberto Speranza, con la proroga delle misure anti-contagio al 31 luglio. Se da un lato il bollettino della Protezione civile indica “una situazione endemica con un bassissimo numero di casi, tutto sommato non gravi, quindi un quadro che ... Leggi su meteoweb.eu

