Coronavirus, il virologo Bassetti: “Difficile capire la proroga dello stato d’emergenza” (Di martedì 14 luglio 2020) GENOVA – “Oggi non siamo più in emergenza e prorogarla di sei mesi in sei mesi mi pare un po’ esagerato. Nel momento in cui dovesse cambiare qualcosa, si rientra in uno stato d’emergenza, senza bisogno di farlo oggi propedeutico. Non faccio il politico e non lo voglio fare, ma pensare di prorogare oggi lo stato di emergenza perché, forse, a ottobre avremo qualche caso, mi pare un po’ difficile da comprendere, dal punto di vista medico”. Lo dice il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sull’eventuale proroga dello stato di emergenza, a margine del suo intervento al Forum Ambrosetti. Leggi su dire

Non è ancora arrivato il momento di togliere la mascherina: "Va sempre mantenuta se non si può garantire la giusta distanza. E in particolare la sera, quando ci si riunisce in condizioni ravvicinate, ...

Arriverà una “seconda ondata”?

Da mesi si parla del rischio di un nuovo aumento dei contagi da coronavirus alla fine dell'estate, ma ne sappiamo ancora troppo poco e molti esperti invitano a non parlare di "ondate" In più occasioni ...

