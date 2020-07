Coronavirus, il sottosegretario all'Interno Variati: 'Italia è Paese sicuro, ma c'è un'epidemia di ritorno' (Di martedì 14 luglio 2020) Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Achille Variati, parla di come il nostro Paese ha reagito all'emergenza Covid19: 'L'Italia è uno dei Paesi più sicuri al mondo. Ma gli ultimi focolai ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Achille Variati, parla di come il nostro Paese ha reagito all'emergenza Covid19: "L'Italia è uno dei Paesi più sicuri al mondo. Ma gli ultimi focolai dimo ...Tamponi naso-faringei per tutti i lavoratori dei comparti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone, poi, per chiunque arrivi dai Paesi extra Schengen. Pronta una stretta sul rispetto ...